Nii võib koolipäeva enne kella üheksat alustada ainult hoolekogu nõusolekul, söögivahetund aga kesta pool tundi. Lääne-Virumaa koolide direktorid ei näi eelnõust just vaimustuvat, pigem tundub see neile nokk-kinni-saba-lahti-olukorrana.

Lääne-Virumaa suurima kooli, Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo ütles, et tal on tunne, nagu murtaks sisse lahtisest uksest. Talle näib, et ollakse üliagarad kõike reguleerima. “Ma ei tea, kas see toimib,” lausus Marksoo. Tema sõnutsi peaks otsustusõigus jääma ka kohalikule omavalitsusele või koolile, juba praegu võivad koolid ise määrata, mis kell töö algab. “Meil alustab 1. klass teisest tunnist, järgmisel aastal alustab ka teine klass teisest tunnist,” teatas Marksoo.