Jüri Butšakov liigub hommikust õhtusse

Järgmisel nädalal, 28. jaanuaril alustab Kanal 2-s õhtune teleprogramm “Õhtu!”, saate üheks juhiks on Virumaa juurtega Jüri Butšakov. Mehele, kes varem juhtis samas telekanalis hommikuprogrammi, tähendab muutus peaasjalikult seda, et ta ei pea enam ärkama enne kukke, tihaseid ega hommikupäikest kell 4.20, nagu see talle kaua harjumuseks on olnud.

Jüri naerab ja tõdeb, et pikas plaanis tänavad teda kindlasti nii pere kui ka tervis. Tegelikult on muutus suur, sest õhtune teleaeg on päeva tähtsaim, see on nõndanimetatud prime time. “”Radaris” kaasa lüües nägin, kui oluline on sel kellaajal pakkuda mitmekülgset, uut ja kaasahaaravat kvaliteeti, mistõttu tuleb “Õhtu!” paljuski erinev “Hommikust!”,” ütleb Jüri.