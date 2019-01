Vaade: ma ei taha olla Taavi Rõivas

Viiele Lääne-Virumaal jagatavale riigikogu saadiku kohale on asunud konkureerima 44 meest ja 16 naist. Üllatavalt palju on uusi nimesid. Mõned neist uutest inimestest on küll tõele au andes varemgi meie maakonnas kandideerinud, kuid eelmistel riigikogu valimistel mitte. Aga väga suuri üllatusi nimekirjad endas ei peida.