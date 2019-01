Ka mina, Jaanus!

Valik polnud muidugi juhuslik. On ju üldteada, mis trummi ma olen viimasel viiel aastal tagunud. Jah, see kodanikupalk, roheliste hulgas palju räägitud teema nii meil kui ka mujal. Huvilisi ja ka koostööpartnereid, keda tänan, on õnneks teisteski erakondades, kusjuures vabaerakond analüüsis seda ideed päris põhjalikult ning pani tulemused kõrva taha. Väljakuulutatud teemaks on see siiski ka seekordsetel valimistel üksnes erakonnal Eestimaa Rohelised.