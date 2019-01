Riigi poolt ette nähtud 40-eurost hambaravihüvitist näeks Viido Põldma patsiendiga kaasas käivana, nii nagu see on proteesihüvitise puhul.

2018. aastal kasutas riigi poolt ette nähtud hambaravihüvitist üle 223 000 inimese. Need 40 eurot paraku iga täiskasvanuni ei jõua, sest kõik hambaravikliinikud ei ole haigekassa lepingupartnerid. Ka Virudent ei ole lepingupartner ega võimalda täiskasvanud patsiendil seda 40-eurost hüvitist oma kliinikutes kasutada. Miks see nii on?