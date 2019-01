Suusaorienteerujad sprintisid jäises Haanjas

“Kui teatud asju võib teinekord prognoosida või oodata, et õnnestutakse, siis Laura individuaalne võit ja teates koos Liis-Mariiga kahe peale saadud esikoht olid üllatused,” kõneles Rakvere Orienteerumisklubi juht Kuno Rooba. Sander Pritsiku ja Ragnar Rooba omavaheline madistamine on Rooba-seeniori sõnul juba igapäevane. “Nad on suhteliselt võrdsed,” lausus ta.