Rahvas peab võitlust lumega

Raido Nagel ütles, et ehkki kampaania on lõppenud ja kõik auhinnad tublidele inimestele välja loositud, postitatakse neile pilte endiselt. “Rääkisin ühe naisega Saaremaalt, kes ütles, et varem ta ei pööranud [hüdrantidele] tähelepanu, aga nüüd hakkavad need kohe silma, kui vajavad lumest puhastamist. Järelikult ei läinud üleskutse kurtidele kõrvadele, vaid õigesse kohta,” lausus pritsimees.