Esteetika- ja tantsukool ilmub unedeski

Kui Enelin Õispuu lõpetas tantsukooli, ei suutnud ta siiski jätta tantsimist. Hoog on olnud kogu aeg jalgades ja see on edasi antud ka väikesele tütrele Ailinile. Nii polegi midagi imelikku selles, et nad tegelevad ühes koolis ühe ja sama imelise lembega.