Omniva: laupäevase kojukande lõpetamine ei ole teemaks

"Kindlasti ei ole õige, et laupäeval või mõnel tööpäeval varsti enam lehte koju ei saa. Ajalehed ja ajakirjad jäävad koju käima jätkuvalt kuuel päeval nädalas, see on määratud postiseadusega. 2019. aastal suurendas valitsus ka maapiirkondade dotatsiooni, mis perioodika kojukande olukorda oluliselt leevendab," märkis Omniva.

Võimalus, et näiteks nädalalõpuleht viiakse postkasti juba reedel, on juba aastaid olnud väljaandjatega jutuks ainult kui üks võimalik tulevikuvariant paljude seas. "Kulude kokkuhoid, samas tellijate huve kahjustamata, on teemaks nii meil kui ka väljaandjatel ning kindlasti vajab ajalehtede kojukanne paberlehtede langevate tiraažide ja seetõttu kasvavate kandekulude juures jätkuvat käsitlemist. Laiem ühiskondlik arutelu, millist postiteenust inimesed vajavad ning kus on mõistlik tasakaalupunkt lehetellijate huvide ja nende täitmisega kaasnevate kulude vahel, on väga vajalik ja tervitatav," lisas Omniva.