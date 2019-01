Tapal valmistuti õppuseks Kevadtorm

"On väga hea, et reservväelased saavad staabi- ja planeerimisõppustel osaleda, see annab võimaluse hoida ennast teemadega kursis ning jätkuvalt oma pädevuses pataljonile kasulik olla," ütles suurtükiväepataljoni reservväelane staabiveebel Jüri Vissarionov, kes on viimased seitse aastat elanud Soomes ning leidnud iga kord võimaluse reservväelase kohustusi täita.