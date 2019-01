Tervendaja Andres on abi andnud ka Anu Saagimile

Andres on teinud kaasa telesaates, kuhu hädalised helistavad, et telefoni teel abi saada. Nagu armastatud doktor Viktor Vassiljev, on Andreski haaranud otseeetris toru ja puistanud nõuandeid kui küllusesarvest. Veel hiljuti on mees end tabanud mõttelt astuda võistlustulle näiteks selgeltnägijate saates, ent liigset tähelepanu ta siiski ei naudi ja nõnda on mõte mõtteks jäänud.