Idee: osta endale isiklik jõusaal

Selle omanik Timo Majuri sõnas, et klubi on avatud. “Oleme kasumis,” nentis ta. 400-ruutmeetrine jõusaal on kangivedajate lemmikpaik paljuski sealsete soodsate hindade tõttu. Omanikust rinnalt surumise maailmameister ütles, et HC GYM on mõeldud neile, kes tahavad saavutada keskmisest paremaid tulemusi ja olla isegi maailmatasemel tegijad. Ta rõhutas, et tema jõusaal on koht, kus saab mõneeurose pileti lunastanuna aega veeta.