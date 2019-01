Vedelvorstist kahe nädalaga spordimeest ei vooli

Fitnessisportlane ja treener Kätlin Heiskonen tõdes, et aasta alguses on rühmatreeningutel tavapärasest tunduvalt rohkem rahvast. “Inimesed suure hurraaga lubavad, et hakkavad korralikeks. Jõulude ajal on rohkem söödud ja nüüd on vaja kaalu langetada,” rääkis ta ja lisas, et enamasti on kaalulangetamine plaanis vaid lühikeseks ajaks. Arvestatakse, et tuleb kevad või kellegi juubel, ja selleks ajaks püütakse vormi saada. “Tegelikult võiks ju terve aasta vältel tervislikult toituda ja trenni teha. Ei pea ju hullu trenni tegema, kasvõi iga nädal natukenegi,” lausus Heiskonen.