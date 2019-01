Jooksutreeningut alusta tasa ja targu

Vast antud uusaastalubadus kuklas koputamas, võib juhtuda, et viimati kooliajal sporti teinud inimene leiab ennast jooksurajalt. Pulss lööb muidugi kohe lakke ja hing on juba mõnesaja meetri pärast paelaga kaelas. Lisaks jäävad lihased tavapäratust koormusest haigeks ning ka põlved võivad valutama hakata. See kõik aga kisub liikujal motivatsiooni alla ja jooksutossud kolivad keldrisse oma aega ootama. Selleks et suure entusiasmi ning vähese ettevalmistusega alustatu pooleli ei jääks, tasub püsivat liikumisharrastust alustada tasa ja targu.