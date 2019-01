Bangalo-Helmut avab stripibaari

Helmut on tuttav Viru-Nigula vallavana Kommi Ei-Annani seisukohtadega, too annab igal võimalikul juhul teada, et tasuta asju pole ja et me pole nii rikkad, et kingituseks saadud asjadega laiata. Seepärast lubab Helmut tšiki ja Tamaaraga vürtsitatud klubi täiel tuuril käima joosta. “Raha teenimiseks tulevad ka lastehommikud,” rääkis ta. “Muidugi mitte tšiki ja Tamaaraga. Lastele on meil oma programm – kaksikud Tiit ja Teet laulavad, mina viskan nalja ning puhun õhupalle. 3. märtsi õhtu on meil juba reserveeritud – üks erakond tahab oma valimisvõitu tähistada. Seal võib päris pulli saada – rahvas räägib, et naiskandidaadid olevat riigikogusse pääsemise nimel valmis igasugu tükka tegema.”