Omavalitsused otsivad spetsialiste tikutulega

Vallajuht Võru sõnul on ametnikku hädasti vaja ja tema kontor hakkab asuma Simuna harujaamas. Kandidaadilt eeldatakse pikaaegset töökogemust kiirteede vallas, mees (või siis naine) ei tohiks karta tööd ega paindumatut töögraafikut. Kiirteespetsialistile on tagatud osaline töökoormus.

Viru-Nigula vallavanem Kommi Ei-Annan aga kommenteeris naabervaldade tegevust nii, et nõukaaegsed inimesed lihtsalt ei oska oma tööd korraldada ning uute ametnike palkamine on iganenud nähtus. Kommi Ei-Annan oli seda meelt, et vald peab oskama ära kasutada olemasolevaid inimesi, nii on näiteks valla avaliku teabe spetsialist saanud õiguse trahvida autojuhte, kellel on liiga lai auto, valla kultuurinõunikku on aga volitatud haldama talvist teehooldust ja jagama teedele puistamiseks kergkruusa neile vallakodanikele, kellel autot üldse ei ole. Rohkem ei tahtnud Kommi Ei-Annan mitte midagi öelda.