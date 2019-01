10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Majanduse juhtimise ja materiaalse stimuleerimise uus süsteem nõuab kaadri õpetamisel ja tema kvalifikatsiooni tõstmisel senisest palju tõsisemat tähelepanu. Teatavasti valitseb meie vabariigis terav tööjõupuudus, mida võib öelda ka tsemenditehase “Punane Kunda” kohta. Kui 1967. aasta alguseks oli tehases 1732 töötajat, siis 1969. aasta alguseks oli neid ainult 1620. Seega vähenes töötajate arv kahe aasta jooksul 122 inimese võrra, kusjuures selsamal ajal toodangu maht aga suurenes. Ka tööjõu voolavus väheneb väga visalt. Nii tulebki kulutada palju raha uute tööliste väljaõpetamiseks. Uute töölista väljaõpe aastas kõigub 100–130 vahel. See arv pole 1961. a. alates nimetamisväärselt langenud. Tööjõupuudus on mõnes asutuses aga endaga kaasa toonud mõningaid hinna­alandusi väljaõppe arvel. See omakorda süvendab inimestes vastutustundetuse kasvu ja kutsub ausates töölistes esile käegalöömise meeleolu. “Milleks ma pean õppima, kui mujal saan sellesama palga ilma vaevata?” Niisugust arutelu võib tihti kuulda elupõlistelt “ränduritelt”, kes ei püsi kaua oma töökohal. Laostavalt mõjub too tõelisele töömehele, kes on vaeva ja õppimisega omandanud kõrgema liigi. Ühesugune palk erinevate oskuste ja erineva töö eest tekitab oskustöölistes trotsi ja viha, mis viib omakorda tööviljakuse langusele. Inimese psüühika on niisugune.

10 aastat tagasi

Vimmamehed pandi filmi sisse

Teine teisel pool Lääne-Virumaa servas – Lobil ja Sallas – elab kaks vana kooli filmimeest, kes kohtusid nüüd kinolinal ja võtavad seal teineteise kallal nõnda, et korraga hakkab rõõmus ja kurb. Mere ääres Lobil elavast Kristjan Svirgsdenist ja Emumäe veerel Sallas elavast Edvard Ojast valminud pooletunnine dokumentaalteos esilinastus läinud reedel kinos Sõprus ning tekitas esilinastuse järel vaatajais väga positiivset elevust. Filmimees Valentin Kuik ütles pärast filmi vaatamist, et tegemist on väga hea teosega: “Lavastaja Manfred Vainokivi suhtub oma kangelastesse suure empaatiaga. Kuigi film ajab saali kohati naerma, on see lõpuks üsna kurb film. Mille üks kangelane ka lõpuks välja ütleb. See kõlab umbes nii – kas me sellist riiki tahtsimegi? Või sellist elu.” Kuik lisab samas, et mehed ei kurda, ei hala, nad viskavad teineteise kulul karmi nalja, kuid jäävad samal ajal soojaks. “Tundub olevat hirmus lihtne, et mis seal ikka, kaks sõpra või kolleegi saavad üle pika aja kokku ja hakkavad viina võtma, kuid tasapisi hakkab nende jutust kooruma midagi palju enamat,” rääkis Kuik.