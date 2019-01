Lumeuputus ja öökoolid

Linnapea Narko Morn ütles, et uus visioon on värske nägemus talvisest linnapildist. “Kui kevadsuviseks nägemuseks on rahvast pungil linnatänavad, siis praegu ei paista inimesed hangede tagant üldse välja ja nii sobitub uus slõugan linnapilti ideaalselt,” märkis Morn. Isiklikult soovitas linnapea inimestel aga rohkem toas olla ja telekat vaadata.