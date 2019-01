Svirgsdeni lood: Eesti keele aasta

Põhjus oli lihtne. Vene jõmmid olid lõunaks kodus. Läksin ringiga. Aga üks jõmm ootas mind siiski ka seal ringi peal. Kutsus sõrmega enda juurde. Ja lõi rusikaga silmade vahele. Ise ütles, et “ja tvoi asvoboditel” (olen sinu vabastaja). See oli esimene kokkupuude vene keelega. Kui koolitunnid välja arvata. Järgmine “pauk” oli sõjaväes. Lugesin originaalis läbi “Jevgeni Onegini”. Ja avastasin, kui ilus, väljendusrikas ja mahlane on vene keel. Lausa armusin sellesse. Imestades, miks seda igapäevaelus kuulda pole. Aga ju ma tänaval ikka Puškinitega ei kohtu ka.