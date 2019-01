Ugala teatri värskes menulavastuses astuvad Haljala rahvamaja lavale vanameistrid

Lavaloo keskmes on kaks vananevat näitlejat, nende tütar, jalgpall ja filmivõtted. Lavastuses esitatakse küsimus, kuidas minna edasi, kui elu hakkab lõpule jõudma, aga tegelikult tundub, et olulisem osa elust on justkui jäänud elamata.