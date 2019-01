Arula meenutas, et elektrimehed ihusid tema kodu lähedal Vaekülas elektriposti otsas olevale kurepesale juba ammu hammast. Mees ähvardas sügisel posti otsas olnud elektrikke keskkonnainspektsiooniga, kui nad kurepesa alla kukutavad. Ähvardus mõjus ja pesa jäi alles.

Tänavu see ei õnnestunud. Alles hiljuti märkas mees, et elektrikud on ümberkaudsele rahvale, mõistagi ka lastele, positiivseid emotsioone pakkunud kurepere kodu külmavereliselt posti otsast alla kukutanud ja lahkudes selle sinnasamasse vedelema jätnud.