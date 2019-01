Juhtkiri: Omniva tapab ajalehed

Aga tulemus on ikkagi see, et postiljonideks satub üha enam juhuslikke inimesi, kes ei saa ega tahagi oma tööga toime tulla. Lehed jõuavad postkastidesse üha hiljem, kui üldse jõuavad. Suurtes majades olevat probleemiks seegi, et ajalehte ei panda postkasti korralikult ja nii võib pahatahtlik naaber selle lihtsalt pihta panna.

Küna on lõhki aga ikka, sest lahendust ei paista kusagilt. Postiringid on venitatud ülipikaks ja nii ei ole lootustki, et lehed varem postkasti potsataksid. Ringi võib küll teistpidi keerata, aga see tähendab vaid seda, et need, kes said lehe õhtul, saavad nüüd hommikul ja vastupidi. Rahulolematute hulk aga ei vähene.