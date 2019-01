Kuidas orienteeruda valimiseelses ajas?

Kõik kandideerijad ei pea olema erakonna liikmed, kuid suur osa on. Eestis on praegu 14 erakonda. See sügis tõi kolm nime poolest uut erakonda. Erakonna Rahva Tahe liikmetest ei tea avalikkus midagi muud kui selle eestvedajaid, aga eks või Lääne-Virumaalgi olla neid, kes nutitelefoni loosis osalemise käigus nimetatud erakonnaga liitusid. Eesti 200 ja Elurikkuse Erakonna ridades näeb treenitud silm juba vanade poliitikas olijate positsioonivõttu. Nende kahe puhul on küll tegu teineteisest täiesti erinevate nähtustega.