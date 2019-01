Rakvere Võrkpalliklubi tunnistas võõrsil Saaremaa paremust.

Rakvere peatreener Andres Toode tunnistas, et plaanis oli siiski geim või kaks endale võtta, kuid omavigade suur hulk ajas plaani lörri. "Me ei suutnud kolmandas geimis edu hoida ja esimesed kaks lasime ette ära. Omavigu on palju. Saame kaitses kätte, aga ei realiseeri," märkis peatreener ja lisas, et proovis meestega eri asetusi ja peaaegu kõik said mängida. "Püüame final four'i minna. Vaatame, kellega kokku läheme. Siis on meeskond läbi ja lõhki teada ja tuntud," märkis ta.