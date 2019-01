Neljarealist maanteed ei tule, Arkna sissesõit muudab kohta

Arkna küla asub Tallinna–Narva ja Rakvere–Arkna tee ristumiskohas. Pääs külakeskusesse on liiklusohtlik: Rakverest tulles tuleb sooritada kaks vasakpööret liiklustihedal Tallinna–Narva maanteel, ka Arknalt Tallinna poole minnes ootab autojuhti keeruline vasakmanööver. Kuna maanteeametil on järgmisel suvel kavas põhjalikult remontida Rakvere–Arkna tee, on viimane aeg ära otsustada, kuidas lahendada pääs Arkna külla.