Tapa vald sai paar kuud tagasi teada, et alanud eel­arveaastal ootab neid rammus ­rahasüst: 200 000-eurone rahaeraldis riigieelarvest. Seda kutsutakse “katuserahaks” ja see on ette nähtud Tapa ujula projekteerimiseks. Nüüd on paras segadus majas.