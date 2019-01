Vaade: häda selle katuserahaga

Minu auhind oli rahaliselt kõige väärtuslikum, sellist kaadervärki liikus toona ainult valuuta eest. Olin rõõmus ja kurb korraga, sest mul polnud autot. Noorpõlve ujedusest tingituna ei tahtnud ma seda avalikult tunnistada ka. Ühe sõnaga: see asjandus ilutses mul algul riiulil, siis kolis keldrisse ja lõpuks kadus ära.

Seoses Tapale ujula projekteerimiseks eraldatud 200 000 euroga tuli see asi mulle meelde. Mitte et otsene võrdlusmoment tekkinuks, aga ikkagi. Raha on kohe-kohe tulemas, aga mida sellega peale hakata? Riiulisse panna? Keldrisse kolida või ära kaotada?

Kas Tapale on ujulat ilmtingimata tarvis või mitte, seda mina öelda ei oska. Las kohalik rahvas ja neilt mandaadi saanud vali-mind-mehed otsustavad. Antud olukorras on totter hoopis see, et riik (täpsemalt küll keskerakond) tegi otsuse Tapa rahva eest ära: 200 000 eurot ujula seemneks on siin ja võtke või jätke!

“No projekteerige siis ära!” hüüab nüüd kõrvalseisja. Asi ei ole nii lihtne.

Kui Tapa vallavolikogus omavahel kiiresti asju klaaritud ei saa, siis ilmselt tuleb jätta. Ma ei ole küll kursis katuserahade hingeelu ega nende käitumisega pärast seda, kui need on jõudnud omavalitsuse pangaarvele, kuid on alust oletada, et tegemist on sihtotstarbelise saadetisega ja neid 200 000 eurot muuks kui ujula jaoks kasutada ei saa.

“No projekteerige siis ära!” hüüab nüüd kõrvalseisja. Asi ei ole nii lihtne.

Tapa omavalitsusjuhid annavad endale selgelt aru, et valla rahadega ujulat valmis ei ehita ega tulevikus majanda. Tarvis on erainvestorit, aga kas need kasvavad Tapal nagu seened pärast vihma, et saaks nüüd kiiruga kokku koguda? Võimalik, et kasvavadki, aga sama võimalik, et mitte.

Siis on meil veel riik ja riigi tütarfirma kaitseministeerium, kellest eriti viimane peaks ujulast vägagi huvitet olema. Kuid need oleksid juba uued otsused ning pärast valimisi pole sellised sugugi varmad tulema.