Tänapäeval on palju lihtsam – kõik vajalik on poes saadaval. Liha on ilusti karbis ja prae valmistamiseks ei ole vaja endal lihunikutööd teha.

Kaupluste stanged on riiete all lookas. Endal ei ole sugugi vaja nahku parkida, et külma eest kaitset saada. Aga vali poest, mis sa valid, ikka on halvasti. Kui eelistad naturaalseid materjale, näiteks nahktagi, kasukat või lambanahkse voodriga saapaid, oled põhimõtteliselt mõrtsukas. Loomulikult on ääretult kurb, kui mõelda, mis elu elavad õnnetud karusloomad farmides.