Meie fondi (“Kingitud elu”) poole pöörduvad iga päev inimesed, kelle tervishoiusüsteem on jätnud üksi ja otse öeldes hääbuma. Nad lihtsalt ei mahu haigekassa vihmavarju alla. Enamik neist on eluaeg maksnud makse, sealhulgas sotsiaalmaksu, ning võiks ju eeldada, et saavad ka midagi vastu. Nad on panustanud ja oleks justkui õiglane saada raskel hetkel abi. Aga alati ei saa.