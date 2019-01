Tartu ülikool kutsub 9. klassi õpilasi lahtiste uste päevale

Lahtiste uste päeval on võimalik kuulata põnevaid loenguid ja osaleda töötubades. Päeva jooksul toimub kolm 45-minutilist töötubade sessiooni, mille algusajad on kell 12.30, 13.30 ja 14.30. Nii on õpilasel soovi korral võimalik osaleda kuni kolmes teda huvitavas töötoas.

Lahtiste uste päeva korraldaja, TÜ teaduskooli peakoordinaator Terje Kapp märkis, et juba kevadel tuleb õpilastel teha valik, kas jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis. "Et see valik oleks nende jaoks õige, pakumegi võimalust tutvuda Tartu ülikoolis õpetatavate erialadega, ja töötoad on selleks väga hea lahendus," ütles Kapp.