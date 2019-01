Juhtkiri: raskete valikute aeg

Kop-kop! Kes seal on? Ei olegi jõuluvana, hoopis riigikogu kandidaat. Ukselt-uksele-kampaaniat tegevad poliitikud on seda meelt, et just üle läve ulatatav pastakas ja tikutoos, paar vahetatud viisakust ja õhku paisatud lubadust on need, mis inimesi erakonna poolt hääletama panevad.