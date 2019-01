Hambaravisoodustuse eesmärk on muuta hambaravi kättesaadavamaks just neile, kes seda kõige enam vajavad.

Haigekassa on hambaarstidelt saanud tagasisidet, et neid külastavad inimesed, kes ei ole pikalt või kunagi varem nende vastuvõtul käinud. Uurisime möödunud aasta sügisel hüvitise kasutust ka inimeste sissetulekutega vastavuses ja meie esmane analüüs näitas, et üle poole hüvitise kasutajatest on need, kes saavad miinimumpalka või kellel puudub sissetulek.