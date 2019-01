Valijaid nörritavad sõnamurdjad.

ei ole veel otsustanud, kas minna valima või mitte. Varem on noor naine küll valimas käinud, kuid nüüd pole ta hääletama minekus veendunud. Tammemägi sõnul ei ole tal kindlat eelistust välja kujunenud. Valimistega seotud infot saab ta põhiliselt sotsiaalmeediast. Samuti ajalehtedest. Poliitika on mõnikord jutuks tulnud pereringis. “Ma ei ole poliitikafänn,” tunnistas Tammemägi. Küll aga teadis ta, et ei hakka valima isikut, vaid ikka erakonda. Seda, mis toetab noori ja ettevõtlusvaldkonda. Varasemaid valimisi meenutades ei ole noor naine pidanud tehtud valikuid kahetsema.