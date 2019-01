Soomlasi asendavad asiaadid

Eesti viie suurema muuseumi hulka kuuluv SA Virumaa Muuseumid oma kaheksa üksusega lubab tihedas konkurentsis edasi püsida ja on selle nimel valmis igal aastal välja tulema millegi uuega. Või siis vähemalt vana edasiarendusega. Näiteks mullu avati Rehbinderi maja ja politseimuuseumis hakkas tegutsema labor, tänavu on kavas ringi ehitada Rakvere linnuse surmatuba, mida pole uuendatud selle avamisest saati 2003. aastal.

“Kui ei uuenda, siis on väga raske konkurentsis püsida,” põhjendas muuseumi toimetamisi sihtasutuse juhatuse esimees Ants Leemets. “Avamisel on uued muuseumid Haapsalus ja Narvas, mis saavad meie otsesteks konkurentideks. Sinna on investeeritud miljoneid. Meie peame tagasihoidlikumate võimalustega hakkama saama, aga küll me saame!”