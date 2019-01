Juhtkiri: töö nimega kiitmine

Seda enam on tähelepanuväärne, et juba 16. korda toimunud ajalehe Virumaa Teataja ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestveetavale aasta teo konkursile pole veel kunagi nii palju kandidaate esitatud ning lõpphääletusele jõudis rohkem nominente kui varasemal aastal. Nii et suur aitäh kõigile märkajatele, tänu kellele pikk nimekiri tublidest tegudest ühisteo ja isikuteo kategoorias kokku sai. Tegusid oli eriilmelisi, suuremaid ja väiksemaid, kuid pole kahtlustki, et igaüks neist on silmapaistev ja kedagi kõnetanud.

Aasta teo gala on alati puhas rõõmuüritus. Auhindade jagajatel on andmise ja tunnustamise rõõm, saajatel saamise ja märkamise rõõm ning külalistel hea meel selle üle, et nende vald või sõber-tuttav märkimisväärse teoga hakkama on saanud. See on pidu, kus ei tunta kadedust ega võeta mõõtu, kuna väärilised on ühtmoodi kõik. Lisaks teadmine, et parimatest parima on valinud just rahvas, mitte mingi kitsa ringkonna žürii.