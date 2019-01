Kiri: ootame 30 aastat Õiglast Riiki Kõigile

Täielik huvi puudumine Eesti ajaloo vastu. Ilusa väärika hauatähise kinkis ja paigaldas Aleksandr Jekimov, kes on tõeline Eesti fänn. Riigikogulased ei tunne või ei taha tunnistada ajalugu. Enamik neist on endised NLKP liikmed. Samuti ei tunnistata, et vabadussõjas sõdis Punaarmee vastu ka kindral Nikolai Judenitši armee. Hiljem reetsid eestlased isikliku kasu saamise eesmärgil oma liitlased ja kasutasid ellujäänud Vene sõdureid odava tööjõuna.