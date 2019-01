Rakvere linna esindab nädalavahetusel Euroopa saunamaratonil kaks võistkonda

Rakvere linnapea Marko Torm ütles, et minekul on mitu eesmärki. Esiteks tahetakse saada saunaga seotud suurürituse korraldamise kogemusi, sest linnapäevade raames on siingi plaanis saunafestival. Teiseks eesmärgiks on näidata ennast ja vaadata-kuulata teisi. “Loodame, et saame natuke Rakvere lippu lehvitada,” sõnas Torm ja viitas asjaolule, et varem on saunamaraton pälvinud laialdast huvi.