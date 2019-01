August Rozenthal: “Kui ei ole huvi, siis pole teadmisi”

Diplomeerimata, kuid ametivendadest mitte vähem hinnatud insener August Rozenthal Rakverest seevastu on teadmistehimuline iseõppija, kes on lõpetanud ametikoolis lukksepp-keevitaja eriala. Praeguse ametini on treial-freesijana, lukksepana, plekksepana ja keevitajana töötanud mees jõudnud insenerindust käsitlevate raamatute seltsis loendamatuid tunde veetes ja salamisi ülikooli auditooriumis “posti tagant” loenguid kuulamas käies.