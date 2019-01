Võrkpallurid tegid kodus Limbažile säru

Rakvere peatreener Andres Toode tõdes, et tegemist oli väga vajaliku kolme punktiga. “Mäng tuli hästi kergelt. Limbaži meile mingisugust vastupanu ei osutanud,” märkis ta ja lisas, et vahel on sama võistkond tabeli esiotsameeskondade vastu päris ohtlikuks osutunud. Kohtumises Limbažiga pani Toode igas geimis uue koosseisu väljakule, et kõik mehed mänguminuteid teeniksid.