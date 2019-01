Loomaaias saab näha loomade spaaprotseduure ja treenimist

Loomade treenimine suurendab nende heaolu ning tugevdab inimese ja looma suhteid. Samuti pakub see loomale suuremat kontrolli oma elu üle ning mõjub nii vaimselt kui ka füüsiliselt soodsalt.

Erinevalt tsirkusest ei treenita loomaaialoomi ebaloomulikke trikke sooritama, vaid selleks, et parandada nende füüsilist vormi ja soodustada nende liigiomast käitumist. Tänapäeva loomaaedades treenitakse loomi ka selleks, et muuta talitamis- ja veterinaarprotseduurid loomadele lihtsamaks ja stressivabamaks. Sealjuures ei motiveeri looma mitte hirm, vaid ülesande lahendamise eest saadav preemia. Iga loom eelistab preemiaks saada midagi erinevat. Lisaks toidule on ninasarvik Kibibi lemmikuks harjaga sügamine.