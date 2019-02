Uue tervisekeskuse maja jäi linna rõõmuks püksata

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et kui paar päeva pärast pärja kerkimist tellija ehitajale pidu ei korralda, võib vanarahva kombe järgi kuuseokste asemel ehitist “ehtima” hakata hoopis luud või vana püksipaar, et anda märku kitsist tellijast. Sestap ulataski Juhkami ehitajatele kotikese kolme pudeli hundijalaveega, et pidu ikka korralikult peetud saaks.