Pärdi skulptuur on sallita

Virumaa Teataja toimetusse pöördus linnakodanik, kes oli veidi nördinud, et Rakvere Keskväljakule püstitatud Arvo Pärdile pühendatud skulptuuri “Noormees jalgrattaga muusikat kuulamas” kaelast on ära võetud seda kaunistanud Eesti rahvusvärvides sall. Naise sõnutsi on see asendatud punast värvi aksessuaariga.