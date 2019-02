Läsna-Loobu rahvas: kui ooperimaja ei saa, teeme kino!

Läsna külas, mis jääb kaitseväe keskpolügooni ja Tallinna–Narva maantee vahele, tegutseb rahvamajas kohalike inimeste enda loodud kino, mis näitab filme kaks korda kuus. Samas pole see sugugi kogu kultuur, mida külas tehakse. See on vaid tükike suurest kultuuripirukast.