Rahvatants ei kao mitte kuhugi

Kohal olid Vinni, Väike-Maarja, Tamsalu, Kadrina, Tapa ja Rakvere kollektiivid, kes tantsisid ette kolm tantsu: Helju Mikkeli “Sõlesepad”, Maido Saare “Pihlapuu”, Anna Raudkatsi “Tuljaku”. Poisid esitasid Mait Agu “Oma õnne seppi”. “C-rühmal on kõige emotsionaalsem repertuaar,” ütles Maido Saar. “Juhendajad on teinud väga head tööd ja eeltöö on olnud tugev,” jagas ta kiidusõnu, “kont on olemas, nüüd on vaja natuke liha ja nahka.” Tunnustussõnu jätkus eraldi Tarvanpääle ja rühmade kauaaegsetele juhendajatele, kes on rahvatantsu maakonnas aus hoidnud. “Kui ees on selline tugev ansambel, siis ei saa teised enda latti madalale lasta,” lausus Saar.