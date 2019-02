Margus Bamberg eksponeerib “Kribamisi”

Margus Bamberg ütles, et tema joonistustes on filmilik liikumine ning iga pilt on omaette lugu.Kunstnik märkis, et naudib protsessi ega tea pilti alustades, millega asi lõpeb, ehkki kondikava on enam-vähem teada. Pilt hakkab alles joonistades tasapisi välja kujunema. “Püüan pilti panna võimalikult palju infot, et omal ka oleks huvitav. Kui vahel igav hakkab, teen pildi sisse mõne ulakuse,” on kunstnik rääkinud.