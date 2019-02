Noa laev randub Haljalas

Aga pingviinid ei tea, et juba ongi nende poole teel üks veidi tusase olemisega tuvi ja sellel tuvil on nendega oma plaan. Plaan, mis võib pingviinide elu täiesti pea peale pöörata. Võta või jäta. Mine või jää.

Aga siin on ka oma konks – sugugi mitte kõik kolm pingviini ei mahu tuvi plaanidesse. Mis mõttes ainult kaks pingviini? Mis saab siis kolmandast?

“Kohtume kell 8 Noa laeval” on üks naljakas ja eriskummaline lugu kolmest nutikast pingviinist ja Noa käske täitvast tüsedast ületöötanud tuvist. Kuid sama palju kui see lugu räägib Noa laevast ja suurest veeuputusest, räägib see sõprusest.