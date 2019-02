Rakvere linnas on nii palju võimalusi oma vaba aega kultuurselt sisustada, et otsustamine, mida võtta, mida jätta, näib suisa keeruline. Veebruari alguses kutsuvad promenaadi reklaamikasti seatud afišid 18. detsembril toimuvale muusikakooli kontserdile, 12.–16. detsembrini Rakvere Teatrikinno vaatama filmi “Eia jõulud Tondikakul” ja 15. detsembril peetavale jõuluballile rahvamajja. Milliseid üritusi on võimalik veebruaris külastada, jääb paraku saladuseks.