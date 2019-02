Kolumn: umbrohi

Õnne eeldus on minu jaoks seega mitmekultuurilisus, polükultuurilisus. Aga nii ei ole asjad ainult minuga. Tegelikult teeb meid kõiki õnnelikuks see, kui elus on vaheldust. Me vajame kogu aeg teatavas koguses kokkupuudet tundmatuga, teisega, võõraga. Parajal määral, mitte liiga palju ega liiga vähe.