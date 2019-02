Omavalitsusjuhid käisid Toompeal maaelukomisjonis

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et registreeris end istungile, kuna teemad olid väga päevakajalised. “Mul tekkis küll väike kahtlus, kas tegu on valimiseelse propagandaga, aga olin väga üllatunud, sest nii see ei olnud – ettekanded olid erakordselt sisukad,” ütles ta.