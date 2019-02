Sombune esmaspäev muudab tänavad libedaks

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeval pilves ilm. Öö hakul sajab kohati lund, lörtsi ja vihma ning paiguti esineb udu. Pärast keskööd jõuab lõuna poolt kohale uus lume- ja lörtsisadu, mis levib kirde suunas. Tihedamat sadu on oodata Kagu-Eestis. Puhub läänekaaretuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0 kuni -3 kraadini ja libedaoht on suur.